23日14時現在の日経平均株価は前日比599.95円（-1.01％）安の5万8985.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は219、値下がりは1321、変わらずは29と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は162.51円の押し下げでファストリ がトップ。以下、リクルート が35.6円、フジクラ が33.79円、ファナック が32.85円、京セラ が23.73円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日