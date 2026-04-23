シンガポール華字メディアの聯合早報は22日、中国石油大手が西アフリカなどで原油積み荷を売却する異例の動きを見せていると報じた。国内の国有製油所が稼働率を引き下げる中で、余剰分の転売に踏み切ったとみられる。米ブルームバーグが報じたところによると、中国中化集団（シノケム）および中国石油化工集団（シノペック）傘下の貿易部門が、ナイジェリアやアンゴラ、ガーナ産の原油について来月出荷分をすでに売却した。これら