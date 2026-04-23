中国国家林業草原局が4月22日に伝えたところによると、40年以上にわたる保護の結果、中国のプシェワルスキー野馬（モウコノウマ）の個体数が着実に増加し、2025年末時点でその数が1000頭近くに達したとのことです。プシェワルスキー野馬は、中国新疆ウイグル自治区のジュンガル盆地やモンゴルの乾燥した荒漠草原地帯が原産で、現生する唯一の野生馬の種であり、6000万年にわたる進化の歴史を持つ「生きた化石」です。中国は20世紀