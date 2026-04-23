「パーキングエリア＆道の駅 お得を探すドライブ旅」今話題のPAと道の駅の最新・お得情報をドライブしながら探す旅。＜出演者＞渡辺裕太松本伊代なすなかにし＜ご紹介した施設＞■佐野サービスエリア 下り線【フードコート】・耳うどん1,000円・岩下の新生姜でさっぱり!!とちぎ豚丼1,500円・佐野らーめんナポリタン1,200円【ショッピングコーナー】・佐野らーめんケーキ432円・田村屋監修 メガ餃子 12個入り2,484円・日