バレーボール女子日本代表の関菜々巳（26＝ブストアルシツィオ）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。理想の相手について語った。レギュラー陣から勝手なイメージを投げかけられる番組の人気コーナー「ぽいぽいトーク」を実施。MCの「ハライチ」澤部佑から「彼氏にするなら体育会系の人がいいっぽい」と話題を振られた。関が“×”の札をあげると共演者からは「意外〜！」の声が。「意