熊本県と鹿児島県の男女7人が水俣病の患者認定を求めた裁判の控訴審で、福岡高裁が全員の訴えを退けました。水俣病は、原因企業チッソの工場排水に含まれたメチル水銀が引き起こしたもので、7人は母親の胎内にいた頃や子どもの頃に摂取した魚介類によって感覚障害などを発症したと訴えていました。2022年、1審の熊本地裁は「ほかの病気の可能性が否定できない限り水俣病と認められない」などとして、全員の訴えを棄却しましたが、