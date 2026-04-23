Kis―My―Ft2が23日、東京・池袋パルコで衣装展「Kis―My―Ft2:TheCouture」の囲み取材を行った。二階堂高嗣は「キスマイの歴史が振り返れる場所になっている。そこを楽しんでもらえればうれしい」とアピールした。デビュー15周年を記念して開催。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、衣装を前期後期合わせて48点展示するほか、メンバーの私物アイテムも展示する。さらにライブ映像を鑑賞できる空間や来月26日にデジタ