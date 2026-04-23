起立性調節障害改善協会は、小中高生の子どもを持つ保護者200名を対象に「季節の変わり目と子どもの不調」に関する実態調査を実施し、2026年4月22日にその結果を発表した。本調査は2026年4月8日から10日の期間、インターネットによるアンケート調査にて行われた。○保護者の7割が春の季節の変わり目に子どもの変化を実感春(3〜5月)の季節の変わり目に、子どもの体調や様子に変化を感じることはあるか春(3〜5月)の季節の変わり目に