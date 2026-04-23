シマノは4月13日、マウンテンバイク用フラットペダルの新モデル「SAINT PD-G8040」と「DEORE XT PD-M8240」を発表した。30年以上にわたり、シマノのSPD マウンテンバイクペダルは、パフォーマンスと信頼性の基準を築いてきた。今回発表した両モデルは、トレイルライディングの要求に応える設計とし、確実なグリップ力、優れた安定性、そして長期にわたる耐久性を実現している。SHIMANO SAINT PD-G8040「SAINT PD-G8040」(3万2,788