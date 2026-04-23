○ ダイヤモンドバックス 11 − 7 ホワイトソックス ●＜現地時間4月22日チェイス・フィールド＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」でフル出場。7回の第4打席に特大の10号2ランを放ち5試合連続本塁打を達成した。5点を追う7回の第4打席、無死一塁で救援右腕のトンプソンと対戦。初球の90.8マイル（約146キロ）直球を完璧に捉えた打球は、バック