ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）に挑戦するＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が２３日、神奈川・相模原市内で公開練習を行った。大橋ジムの大橋秀行会長が中谷がどう出てくるか「９割方分かっている」と発言したことに対し、「それで行くんじゃないかと思います」と反応して笑いを誘った。大橋会長に加