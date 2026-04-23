ポプラ社は、平芳裕子氏による新刊『何がダサいを決めるのか』を4月22日に発売した。SNSで話題となった「パーカーおじさん論争」を入り口に、現代人が無意識に囚われている服装の常識や固定観念を解きほぐす内容となっているとのことだ。『何がダサいを決めるのか』(著・平芳裕子)○服装の不安から自由になるための1冊2024年にSNSで沸き起こった「なぜおじさんがパーカーを着るとダサいと言われるのか?」という論争。本書は、この