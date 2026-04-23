オランダ１部アヤックスは来季に向けて日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）の後任を探し出したとオランダメディア「ＦＯＯＴＢＡＬＬＴＲＡＮＳＦＥＲＳ」が報じた。同メディアによると、アヤックスは冨安らが務めている右サイドバックを探しており、スコットランド・プレミアリーグのレンジャーズに所属するＤＦジェームス・タベルニエ（３４）の獲得に照準を合わせているという。今季限りで退団する予定でチーム適正にマッチするこ