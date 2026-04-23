Screenshot: ギズモード・ジャパン/ Huawei 今からおよそ3年前、2023年初夏にHuaweiがリリースしたガジェット、WATCH Buds。スマートウォッチの盤面がパカっと開いて、そこにイヤフォンが入っているという一石二鳥ガジェットです。なかなか個性強めで、他に類をみないイロモノ端末でした。が、まさか3年の時をへて後継モデルがでるなんて！Huawei公式が、Watch Buds 2を発表しました。Watch