敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発した。投げては6回5安打無失点、7奪三振の快投を見せたが、打者としては4打数無安打。昨年8月24日のパドレス戦から続いていた連続試合出塁は53試合でストップし、チームも0-3で敗れた。投手・大谷は快調だった。初回、2死一、二塁のピンチでシュミットをスイーパーで空振り三振に仕留め、リズムに