何年も同じバッグを使っていてクタクタ……。服装を春へシフトすると共に、バッグも新調したいミドル世代へ。今回は【ZARA（ザラ）】から、コーデの主役になりそうなバッグをご紹介。編み込みやビーズの装飾など、いつもの服装がおしゃれに垢抜ける、デザイン性の高いバッグが登場します。 ディテールにこだわった主役級バッグ 【ZARA】「編み込みクロスボディバッグ」\7,990（税込） 複雑な編み込