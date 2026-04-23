タレントの若槻千夏(41)が「息子9歳」の誕生日をさまざまなキャラクターを使ってお祝いしたことを報告した。 【写真】ほぼすっぴん！息子9歳の誕生日にあの手この手の工夫 若槻は20日に更新したインスタグラムで「全キャラクターにお世話になった息子の誕生日」とし、「①息子9歳②朝6時肺活量がんばった③マイクラ④ドラえもん⑤取って欲しいと言われたけど自分で取れてた