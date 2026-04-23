高松北警察署 高松北警察署は23日、丸亀市川西町の会社員の男（48）を性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は4月19日の午後0時9分ごろ、高松市内の会社の休憩所の床にカメラ付きの携帯電話を動画が撮影できる状態にして設置し、20代の女性の下着を撮影しようとした疑いがもたれています。 女性が上司に相談し、21日に警察に届け出ました。警察の調べに対し、男は「盗撮したことに間違いない」