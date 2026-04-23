記事ポイントグローブライドが高知県長岡郡本山町で、高校生向け自然体験型プログラムを2026年4月18日から19日に実施高知県立嶺北高校の地域みらい留学生1年生から3年生まで22名が参加し、講演と釣り体験、ろ過実験に取り組みました自然体験と探究学習を組み合わせ、生物多様性や環境保全を多角的に考える機会を提供した取り組みですグローブライドは、高知県嶺北地域で高校生向け自然体験型プログラム「ジオキャンプwith嶺北高校