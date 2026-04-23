「第五十一回菊田一夫演劇賞」が発表。『大地の子』が大賞、石川禅、佐藤隆紀、上白石萌音、松尾スズキが演劇賞を受賞した。【写真】「第五十一回菊田一夫演劇賞」大賞を受賞した『大地の子』舞台写真ギャラリー菊田一夫演劇大賞には、『大地の子』上演関係者一同が選ばれた。受賞理由は、本作の高い舞台成果に対して。菊田一夫演劇賞に選出されたのは、石川禅、佐藤隆紀、上白石萌音、松尾スズキの4名。石川は『ダンス オ