人気漫画「神の雫」の原作・亜樹直こと樹木伸氏と樹木ゆう子氏が２３日、都内で行われたファミリーマート主催の「神の雫」コラボレーションワイン発表会にお笑いコンビ・見取り図と出席した。ゆう子氏と伸氏は実の姉と弟。２人でペンネーム「亜樹直」と名乗り、同作の原作を手がけている。２人そろってサングラスをかけて、シックな装いで登場。見取り図の盛山晋太郎から「雰囲気がありますね。見るからにワインが好きなんだろ