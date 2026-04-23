漫画『神の雫』原作者の亜樹直（樹林ゆう子氏、樹林伸氏）、お笑いコンビの見取り図（盛山晋太郎、リリー）が23日、都内で行われた『「神の雫」コラボレーションワイン 発表会・全種テイスティング会』に登壇。見取り図のまるで大喜利なワインの味わい表現を、亜樹直の2人が大絶賛した。【集合ショット】原作者の”顔出し”も…！ワインを持って微笑む亜樹直＆見取り図この日、ファミリーマートが漫画『神の雫』とコラボレーシ