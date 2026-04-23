きのう午後、岩手県大槌町で発生した山林火災は延焼が続いていて、町は避難指示の対象地域を拡大しました。大槌町内では、きのう午後、2か所で山林火災が発生し、一夜明けたきょうも延焼が続いています。県のまとめによりますと、焼失面積は小鎚地区の火災がおよそ15ヘクタール、吉里吉里地区の火災がおよそ140ヘクタールとなっています。きょうは地元の消防団などが地上から、県や自衛隊のヘリコプターが空中から消火活動を続けて