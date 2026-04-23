2026年6月6日（土）〜7日（日）に開催される、富士山の麓の大自然の中、ジャンルレスな音楽とバラエティ豊かな体験型コンテンツを楽しめるキャンプインフェスティバル「NEC presents FUJI ＆ SUN’26（フジアンドサン '26）」が、タイムテーブルを発表した。【関連】『FUJI ＆ SUN’26』2日間のタイムテーブル公開1日目となる6月6日には、今年結成30年を迎え、通算15枚目のアルバムをリリースするなど精力的な活動を展開するくるり