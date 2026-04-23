羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。自身の体調について明かす場面があった。番組パーソナリティーの元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏とテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥アナ。「ラジオのタマカワ」には年に1回、この時期にゲスト出演しており、今回で3回目。「最初に出していただいた時に、玉川さん