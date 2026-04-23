高市総理大臣は23日午前11時から約30分間、サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話会談を行った。会談で高市総理は、サウジアラビアから日本への原油等の供給拡大に向けて協力を要請し、ムハンマド皇太子は前向きな意向を示した。会談の冒頭、高市総理はイランの攻撃により、サウジアラビア国内に被害が発生していることについて、お見舞いの言葉を伝えると共に、パキスタンなどの仲介国らと、中東情勢の外交的解決に向けて尽力し