ラグビー・リーグワン1部の神戸で指揮を執るデイブ・レニー・ヘッドコーチ（HC、62）が23日、来季から導入されるリーグワンの新たなカテゴリー制度に対して異議を唱えた。この日の練習後に取材に応じた。26〜27年シーズンから適用される新規定では、日本で義務教育期間の6年以上を過ごすなどの条件を満たさなければ、海外出身選手はこれまでより出場に制限がある登録区分となる。日本出身選手の出場機会を増やす新たな選手登録