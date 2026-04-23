お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、22日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。営業先でデリカシーのない発言をした人気芸人を暴露した。濱家の相方・山内健司は「地元の島根で営業があった時に、親が差し入れをしてくれた」と回想。気合いを入れた両親は、大きなオードブルを2つ差し入れしたが、出演者の昼食後というタイミングだったため、「全員手をつけてない」状態となっ