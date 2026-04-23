モバイルバッテリーやイヤホンなどの周辺機器を手がけるAnkerが、オーディオ性能を向上させるための自社開発AIチップ「Thus」を発表しました。Anker THUS chip breaks computing rules to put big AI models on wearable devices | TechRadarhttps://www.techradar.com/ai-platforms-assistants/anker-thus-chip-breaks-computing-rules-to-put-big-ai-models-on-wearable-devicesAnker soundcore products to get "150 times more