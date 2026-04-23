◇インターリーグホワイトソックス7-11ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。9回の第5打席は右前打で猛打賞をマークした。試合は7-11で敗れた。見逃し三振、左飛、中前打、中越え2ランに続く第5打席。すでに5戦連続弾で新人記録タイ&球団記録タイに並んでいる中、2打席連続弾にも期