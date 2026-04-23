帰宅時間帯は、大きめの傘が必要だ。鹿児島・十島村中之島では23日朝、1時間に79mmの非常に激しい雨が降り、期間が短いものの、2003年の統計開始以来、4月として最大の1時間降水量を記録した。この大雨をもたらした低気圧は夜、関東の南海上を通る見込みだ。関東地方では低気圧の接近により、23日夕方から夜にかけての帰宅時間帯が雨のピークとなる。特に南部では大粒の雨が降りそうなので、大きめの傘がおすすめだ。沿岸部では横