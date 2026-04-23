「くみっきー」ことモデルの舟山久美子（34）が23日、インスタグラムを更新。第3子妊娠を発表した。「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれましたは安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と書き出し、第3子妊娠を報告。「正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」などとつづった。舟山は19年9月に12歳上の一般男性と結婚。21年9月に第1子男児、24年10月