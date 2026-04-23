女優の前田敦子（３４）が２３日、都内で行われた「ベストバディアワード２０２６」授賞式に出席した。公益社団法人日本獣医師会は、人と動物の豊かな共生社会の実現を目的として、新たに同賞を創設した。記念すべき第１回の受賞者となった前田は、背中が大きく開いた白のドレス姿で登場。初めて動物を飼ってから約２０年、ペットとともに歩んできた人生を振り返って「今でもずっとなくてはならない存在。相棒に感謝ですね」