マドンナ（６７）が映画「プリティー・リーグ」で共演した名女優ジーナ・デイヴィス（７０）と「コーチェラ２００６」で３４年ぶりに感動の再会を果たした。米誌ピープルが２２日、報じた。１９９２年に公開された「プリティ・リーグ」は戦時中に開催された全米女子プロ野球リーグでの女性たちの奮闘を描いた傑作で、デイヴィスは主演のエース、ドロシー・?ドッティ?・ヒンソンを、マドンナは元ダンサーのセクシーな内野手メイ