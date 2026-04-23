「投資には不安がある」「一方でNISAの非課税メリットは活用したい」といった考え方の違いから、家庭内で意見が分かれるケースもあるでしょう。 将来のためにお金を増やしたい気持ちは同じでも、リスクの捉え方によって選択が異なることは珍しくありません。しかし、その選択が20年後の家計に思わぬ差を生む可能性があります。 今回は、月3万円の積立でどれくらいの差が出るのか、具体的な数字をもとに検証し