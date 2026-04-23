米オハイオ州でＵＭＡ「ラブランド・フロッグ」を州公式の未確認生物に指定する法案が提出された。日本では「カエル男」「フロッグマン」などとして知られるＵＭＡだ。米メディア・ＮＢＣ４が先日、報じた。オハイオ州のトリスタン・レイダー議員（民主党）とジャーン・シュミット議員（共和党）が、数十年にわたり語り継がれてきた地元で有名なＵＭＡのラブランド・フロッグを州の公式未確認生物として指定する法案を提出した