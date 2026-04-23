ホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）がドジャース大谷翔平投手（３１）に肩を並べた。２２日（日本時間２３日）の敵地ダイヤモンドバックス戦７回無死一塁。「３番・一塁」で出場した村上は３番手右腕トンプソンの初球１４６キロの直球にバットを一閃。打った瞬間、村上は微動だにせず本塁打を確信。センターバックスクリーン右へ特大の１０号２ランをたたき込んだ。打球速度は１１０・２マイル（約１７７・４キロ）、飛