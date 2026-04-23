【モデルプレス＝2026/04/23】タレントの新山千春が4月21日、自身のInstagramを更新。夫婦での2ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】一般男性と結婚の45歳美人タレント「レア」人気俳優が撮影した夫婦ショット◆新山千春、俳優・中尾明慶が撮影した夫婦ショット公開新山は「YouTubeコラボ撮影終わりでわたしたち夫婦の写真を素敵力メラで撮影してくださったのは中尾明慶さん」とつづり、夫婦での2ショットなど複数枚を投稿