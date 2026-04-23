パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した松山奈未選手が2026年4月22日にインスタグラムを更新し、試合中に膝を大ケガしたことで松葉杖を使うようになった様子を披露した。12日には「まだ痛み止めがないと眠れない」と報告も松山選手は、パリ五輪でも組んだ志田千陽選手との「シダマツ」ペアを25年8月で解消し、11月からは緑川大輝選手と混合ダブルスに挑戦している。26年3月29日のベトナムIC決勝戦で負傷・途中棄
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