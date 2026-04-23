【姫島 朱乃 生足バニーVer. 2nd】 10月 発売予定 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「姫島 朱乃 生足バニーVer. 2nd」を10月に発売する。価格は39,600円。 本商品は「ハイスクールD×D HERO」より「姫島朱乃」をバニーガール姿で1/4スケールフィギュア化したもの。生足スタイルでの立体化となっており、ポールダン