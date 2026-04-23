資料 中国財務局岡山財務事務所は、2026年４月の経済情勢報告を発表し、岡山県の景気の総括判断を「緩やかに回復しつつある」として、11期連続で据え置きました。 個人消費は、価格上昇でデパートやスーパーの販売が前年を上回るなど、緩やかに回復しつつあるとしています。 雇用情勢は、1～3月期の従業員数判断BSIが「不足気味」超と人手不足感が続くものの、有効求人倍率は低下傾向にあり、「