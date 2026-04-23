フジテレビ系ドラマ「１０２回目のプロポーズ」はいよいよ次回、伝説の名シーンが放送される。一世を風靡した大人気ドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編ともいえる今作は、達郎（武田鉄矢）と薫（浅野温子）の娘・光（唐田えりか）を好きになってしまった太陽（霜降り明星・せいや）を軸に描かれる。太陽は偶然にも達郎の会社に就職。達郎の娘が光だとは知らなかったが、会社で偶然バッタリ出会い、奇縁に驚く。太陽はす