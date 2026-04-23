シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手は日本時間23日、敵地でのアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で5試合連発となる10号ホームランを放った。5対10と5点ビハインドで迎えた7回表、ノーアウト一塁の場面。村上選手はダイヤモンドバックスのライアン・トンプソン投手と対戦し、初球のストレート146キロをとらえ、センターバックスクリーン右に飛び込む超特大の10号ホームランを放った。打った瞬間に村上選手は確信歩き、打たれた