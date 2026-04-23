TBS系「news23」に出演するフリーアナウンサー小川彩佳（41）は22日夜の放送で、高市早苗首相が同日に開かれた日本成長戦略会議の中で、持論の裁量労働制の拡大に向けて検討を加速するよう伝えたことをめぐり、首相の方針に不安の声が根強いと指摘した。高市首相は「働き方改革」の一環として、今年2月の施政方針演説で、裁量労働制の見直しを検討する方針を表明した。多様でさまざまな働き方が業務の効率化につながるとの声がある