終身雇用の崩壊、出社回帰の加速、そしてAI技術の台頭……。現代のビジネスパーソンは、かつてないスピードと成果を求められる過酷な環境に置かれています。スピードを上げれば上げるほど、さらに多くの仕事が舞い込む「時間貧乏」のループから抜け出すには、どうすればいいのでしょうか。本記事は、吉川ゆり氏の著書『なぜ、あなたは時間に追われているのか』（日経BP）より、精神論ではない「人生を豊かにするための集中戦略」に