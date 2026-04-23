近年、空前の「せいろ（蒸籠）」ブームが続いています。素材のうま味を逃さず、見た目も華やかな蒸し料理は魅力的ですよね。しかし、せいろは「洗剤を使わずにお湯だけで汚れを落とす」「その後、カビないようにしっかり乾燥させる」といった独特のお手入れが必要です。このメンテナンスを少し「手間だな」と感じている人も多いのではないでしょうか。筆者もせいろを所有していますが、その手間を解消すべく4年ほど前に購入したの