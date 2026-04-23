数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！2桁の掛け算は面倒に感じがちですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。すんなりと正解を出せるか、1分以内で試してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。81 × 11 = □ ヒント：「11」を掛けるときは、元の数字の「8」と「1」を少し離して、その間に「ある数」を入れるだけ！答えを見る↓↓↓↓↓正