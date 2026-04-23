国務院新聞弁公室は21日に記者会見を行い、2026年第1四半期（1-3月）の工業・情報化の発展状況を説明した。関連データによると、26年の工業・情報化の発展は好調な滑り出しとなった。第1四半期、全国の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の付加価値額は前年同期比で6．1％増加し、31省・自治区・直轄市すべてでプラス成長を実現し、経済成長に対する工業の寄与率が40％に迫った。ハイテク製造業の成長が著しく