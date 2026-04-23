4月20日の関連データによると、字節跳動（バイトダンス）の2025年度の海外事業の成長率は約50％に達しました。一方で、業界では依然として複数の課題を抱えているとみられています。同社の海外事業の成長率（50％）は、国内の成長率（20％）を大きく上回っています。全社売上高に占める海外比率は、2024年の25％から30％以上に拡大し、過去最高を更新しました。特に「TikTok Shop（ティックトックショップ）」の年間GMV（流通取引