『GRAPHT』は、『ASOBI GRAPHT』シリーズより、『ストリートファイター6』（カプコン）とコラボレーションした新作アイテムを多数発売することが発表された。 【画像あり】ラインアップの中核を担う『Battle Canvas Series』のデザイン一覧 新作アイテムは、5月1日から3日にかけて東京ビッグサイトで開催される「EVO Japan 2026」にあわせて展開されるもの。EVO Japan 2026会場内のGRAPHTブー